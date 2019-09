Globale Autohersteller diskutieren über internationale Standards für autonomes Fahren

ⓒYONHAP News

Die Generalversammlung des für Datenkommunikation in Fahrzeugen zuständigen technischen Komitees der ISO in Seoul lenkt zusätzliches Interesse auf das Thema selbstfahrende Autos. Der koreanische Automobilkonzern Hyundai Motor Group beschloss jüngst massive Investitionen in autonome Fahrzeuge. Daher richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, ob die südkoreanische Automobilbranche auf dem Gebiet Zukunftsautos in die führende Gruppe aufsteigen könnte.





Autonomes Fahren stellt eine der wichtigsten Schlüsseltechnologien im Bereich Zukunftsautos dar. Denn es wird das Paradigma sowohl der Automobilindustrie als auch der Mobilitätsbranche vollständig verändern. Autonomes Fahren kann als Kombination der Software und der traditionellen Technologie der Autoproduktion bezeichnet werden. Inzwischen ist die globale Automobilbranche an ihre Grenzen gestoßen, Unternehmen befinden sich in einer schwierigen Situation. Daher setzen sie sich für die Entwicklung von Zukunftsautos einschließlich selbstfahrender Fahrzeuge ein.





Die Technologie für autonomes Fahren hat drei Schwerpunkte: Erkennung, Beurteilung und Steuerung. Die Straßenverhältnisse müssen erkannt werden, um zu beurteilen, welcher Schritt als Nächstes getan werden muss. Dann wird die Hardware des Autos gesteuert. Dafür wird Kommunikationstechnologie gebraucht, die einen zügigen Austausch der für die Fahrt erforderlichen Informationen ermöglicht. Genau das ist das Thema der laufenden Diskussionen des ISO-Komitees über internationale Standards für die Datenkommunikation in Fahrzeugen.





Nach dem Empfang verschiedener Informationen für die Fahrt wird künstliche Intelligenz benötigt, um diese zu erfassen und auszuwerten. Dabei wird eine hohe Fähigkeit benötigt, um komplizierte Daten blitzschnell zu verarbeiten. Danach muss die Entscheidung der künstlichen Intelligenz mit verschiedenen Steuerfunktionen des Fahrzeugs in Verbindung gebracht werden. Das heißt, dass die Software alle Entscheidungen und Bewegungen des Fahrers übernehmen muss. Dies erfordert eine Lösung für die Verbindung und eine gleichzeitige integrierte Steuerung von verschiedenen Softwares und Hardware.





Das bedeutet, dass die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Gebiet selbstfahrende Autos von softwaretechnologischen Fähigkeiten abhängen wird. Das sind technische Fähigkeiten von hohem Niveau, um die komplizierten und verschiedenen Informationen und Teile organisch zu integrieren. Aus diesem Grund konnten IKT-Unternehmen wie Google in den Wettwerb um die Entwicklung von autonomen Autos einsteigen. Dagegen stoßen Automobilhersteller wegen ihrer fehlenden Erfahrung mit der Softwareentwicklung eher auf Schwerigkeiten.





Daher wird die Hinwendung der Hyundai Motor Group zum Softwarebereich als richtig betrachtet. Sie vereinbarte mit Aptiv, ein global führendes Unternehmen für autonomes Fahren, ein Gemeinschaftsunternehmen in den USA zu gründen. Hyundais Investionsvolumen beträgt zwei Milliarden Dollar.





Globale Autobauer steigern nun ihre Investitionen in autonomes Fahren, obwohl sie massive Umstrukturierungen durchführen. Autohersteller übernehmen hierfür IKT-Unternehmen oder arbeiten an der gemeinsamen Entwicklung mit ihnen. Die Kooperation unter Autobauern ist ebenfalls rege. Aptiv ist ein führendes Unternehmen im Softwarebereich mit konkurrenzloser Technologie. Hyundai und Aptiv werden jeweils 50 Prozent der Anteile ihres geplanten Gemeinschaftsunternehmens besitzen. Der Grund für die Wahl dieser Methode ist die technische Offenheit. Dadurch kann sich Hyundai Schlüsseltechnologien sichern, während Aptiv die Kompatibilität aufrechterhalten kann. Sie wollen eine offene Kooperationsstruktur aufbauen, mit der Technologien für autonomes Fahren auf dem Weltmarkt angeboten werden können. Hyundai erwartet, dass es sich dadurch von einem „Follower“ zu einem „First Mover“ bei der Technologie für autonomes Fahren entwickeln kann.