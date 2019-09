Südkorea und USA verhandeln über Kosten der US-Truppen in Korea

ⓒKBS News

Südkorea und die USA haben am Dienstag neue Verhandlungen für den Abschluss des elften Sonderabkommens über die Aufteilung der Verteidigungskosten begonnen.





Es soll eine neue Beitragssumme Südkoreas für die Stationierung von US-Truppen in Korea ausgehandelt werden, die ab kommendem Jahr gültig sein soll.





Bei der ersten Verhandlungsrunde in Seoul, die zwei Tage dauerte, stellten beide Seiten erneut ihre Differenzen fest. Die US-Delegation unter ihrem neuen Verhandlungsführer James DeHart soll eine deutlich höhere Beteiligung Südkoreas an den Verteidigungskosten gefordert haben. Südkorea bestand dagegen auf eine faire Aufteilung der Stationierungskosten auf einem vernünftigen Niveau. Chefunterhändler Chang Won-sam soll dabei unterstrichen haben, dass Südkorea in großen Mengen Waffen aus den USA gekauft und hohe Summen in den Bau der neuen US-Basis investiert habe.





Die zweite Runde der Verhandlungen findet im Oktober in den USA statt.





Laut den Vorgaben im Abkommen über den Status der US-Truppen (SOFA) stellt Südkorea den US-Truppen Grundstücke und Einrichtungen zur Verfügung, während die USA verpflichtet sind, die Kosten für den Unterhalt ihrer Truppen in Südkorea zu schultern. Beide Länder schlossen jedoch 1991 ein Sonderabkommen ab, demnach Südkorea einen Teil der Kosten für die Stationierung der US-Truppen übernimmt. Ursprünglich betrug die Dauer des Vertrags fünf Jahre. Wegen Präsident Trumps Forderung an die Verbündeten, höhere Summen zu zahlen, wurde die Vertragsdauer auf ein Jahr verkürzt.