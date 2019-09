Südkorea und USA bekräfigen Zusammenarbeit im Atomstreit

ⓒYONHAP News

Präsident Moon Jae-in und US-Präsident Donald Trump haben am Montag bei ihrem Gipfeltreffen in New York über Wege zur Denuklearisierung Nordkoreas und die Verstärkung des bilateralen Bündnisses diskutiert.





Dem Präsidialamt in Seoul zufolge kamen die beiden Staatsoberhäupter überein, dass Arbeitsgespräche zwischen den USA und Nordkorea möglichst früh aufgenommen und echte Fortschritte bei der atomaren Abrüstung Nordkoreas erzielt werden müssten. Beide Seiten seien sich einig gewesen, dass die Arbeitsgespräche greifbare Ergebnisse hervorbringen müssten, damit im Anschluss ein dritter USA-Nordkorea-Gipfel zustande kommen könne.





Beide Seiten bestätigten zudem die Gültigkeit der beim USA-Nordkorea-Gipfel in Singapur im Juni letzten Jahres veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Darin verpflichten sich die USA unter anderem zu Sicherheitsgarantieren für Nordkorea, sollte das Land auf eine vollständige Denuklearisierung hinarbeiten.





In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung machte Präsident Moon Jae-in außerdem den Vorschlag, die demilitarisierte Zone (DMZ) in eine globale Friedenszone umzuwandeln. Als konkrete Schritte schlug Moon vor, dass sich beide Koreas um die Aufnahme der DMZ in die UNESCO-Welterbeliste bemühen. Darüber hinaus solle eine Zone des Friedens und der Kooperation bestimmt werden, welche den Waffenstillstandsort Panmunjom mit Kaesong in Nordkorea verbindet. Zusammen mit dem Minenaktionsdienst der Vereinten Nationen sollten zudem Minen in der DMZ geräumt werden.





Moon nannte zudem drei Prinzipien für die Lösung der Probleme auf der koreanischen Halbinsel. Diese seien „null Toleranz von Krieg“, „gegenseitige Sicherheitsgarantien“ und „gemeinsamer Wohlstand“.





Von Bedeutung ist, dass Moons Rede vor den Vereinten Nationen und sein Treffen mit Trump zu einem Zeitpunkt stattfanden, an dem neue Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea möglich erscheinen. Nordkorea hatte sich vor etwa drei Wochen dazu bereit erklärt, unter neuen Bedingungen wieder Gespräche mit den USA über die atomare Abrüstung aufzunehmen.