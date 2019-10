Seventeens neuestes Werk kommt gut an

ⓒ PLEDIS ENTERTAINMENT

Das dritte reguläre Album von Seventeen kommt bei den Fans gut an.

Am 16. September wurde das neueste Werk veröffentlicht und man konnte ganz neue Seiten der Jungs kennenlernen.

Nach der Herausgabe des Albums kam es natürlich auf gute Plätze verschiedener Musikcharts. Aber nicht nur in Korea, sondern auch in verschiedenen anderen Ländern. Es verkaufte sich also in nur etwa zwei Wochen über 640.000 mal. Das Musikvideo zum Lied „Gift: Fear“ wurde auch auf Anhieb zehn Millionen Mal auf YouTube aufgerufen.

Seventeen treten derzeit in verschiedenen Musiksendungen auf und erobern weiterhin durch ihre tollen Auftritte die Herzen der K-Pop-Fans.