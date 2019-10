Grand Mint Festival findet bald statt

Die Teilnehmer am Grand Mint Festival wurden nun bekannt. Es werden in diesem Jahr insgesamt 50 Teams mitmachen. Für das Festival wurden insgesamt vier Bühnen vorbereitet, die ein bestimmtes Thema repräsentieren. Am 19. Oktober werden Daybrake, Jannabi, Peppertones und weitere Künstler auftreten. Am Sonntag stehen Auftritte von Melomance, Kwill und weiteren an.

Das Grand Mint Festival ist ein repräsentatives Festival im Oktober und wird schon 13 Jahre in Folge ausgetragen. Auch in diesem Jahr sind Auftritte im Olympiapark in Seoul angesagt. Der Vorverkauf der Tickets hat schon begonnen.