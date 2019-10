Geschwisterduo AKMU veröffentlicht neues Album

ⓒ YG Entertainment

Akdong Musician oder AKMU haben ihr drittes Album voller Länge herausgegeben. „Sailing“ lautet der Titel des neuen Albums und ist die erste Veröffentlichung, nachdem beide Geschwister offiziell ihre Volljährigkeit erreicht haben und der ältere Bruder Lee Chan-hyun in die Musikszene zurückgekehrt ist. Er hatte zwei Jahre lang seinen Militärdienst abgeleistet. Der Titeltrack „How Can I Love the Heartbreak, You’re the One I Love” basiert auf seinen Erfahrungen im koreanischen Marinekorps.