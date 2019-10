MAMA 2019 findet im Dezember in Nagoya statt

Die größte K-Pop-Preisverleihung in Asien, die Mnet Asian Music Awards (MAMA), wird in Nagoya in Japan stattfinden.





Entschieden wurde das trotz der diplomatischen Spannungen zwischen Korea und Japan. Am 4. Dezember wird die 2019 MAMA im mit 30.000 Plätzen großen Nagoya Dome veranstaltet werden.





In den letzten zwei Jahren wurde die Verleihung als dreitätige Veranstaltung in drei Städten in Asien wie Hongkong organisiert, doch angesichts der fortwährenden politischen Unruhen in Hongkong wurde das Event in diesem Jahr auf einen Tag reduziert.