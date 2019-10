Eiskunstläuferin Lee Hae-in gewinnt Junior Grand Prix in Zagreb

ⓒ YONHAP News

Eiskunstläuferin Lee Hae-in hat den ISU Junior Grand Prix in Zagreb gewonnen. Mit einer Gesamtwertung von 203,40 Punkten belegte die Südkoreanerin im Einzel des Wettbewerbs in der kroatischen Hauptstadt den ersten Platz. Nach ihrem Sieg beim dritten Junioren-Wettbewerb in Riga hat sie es in der aktuellen Saison schon das zweite Mal ganz oben aufs Podest geschafft.





Mit zwei Siegen hat sich die 14-Jährige für den Junior Grand Prix Final im Dezember qualifiziert. Sie ist nach Kim Yu-na und Kim Ye-rim die dritte koreanische Eiskunstläuferin, die es ins Finale geschafft hat. Lee Hae-ins Stärke ist ihre künstlerische Ausdrucksfähigkeit. Sie konzentriert sich mehr darauf, die Sprünge, die sie beherrscht, perfekter auszuführen und ihre Darbietung künstlerischer vorzutragen, als sich an anspruchsvollere Techniken zu wagen. Beim Wettbewerb in Zagreb hatte die Eiskunstläuferin alle Sprünge fehlerlos ausgeführt und eine ansonsten künstlerisch perfekte Darbietung gezeigt.