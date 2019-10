Kwon Dae-young gewinnt Tour de Korea Special 2019

ⓒ YONHAP News

Der südkoreanische Radrennfahrer Kwon Dae-young ist als Sieger der „Tour de Korea Special 2019“ hervorgegangen. Bei dem Radrennen, das gestern am Sonntag in Samcheok in der Provinz Gangwon endete, meisterte Kwon alle drei Etappen in einer Bestzeit von fünf Stunden 51 Minuten und 59 Sekunden.





Der Sportler hatte auch etwas Glück. Kwon war als Dritter auf die dritte und letzte Etappe gegangen. Gegen den führenden Teamkollegen Park Jong-il wurde jedoch wegen eines Regelverstoßes eine Strafzeit von fünf Minuten verhängt. Kwon holte auf und lag gleichauf mit dem Zweiten Yun Jung-houn. Aufgrund der Regel, dass der Teilnehmer mit der besseren Zeit auf der letzten Etappe vorne liegt, konnte sich Kwon Dae-young das gelbe Trikot überstreifen. In der Klasse der unter 26-Jährigen gewann Kang Byung-houn.





Kwon Dae-young hatte vor sieben Jahren als Hobby mit Radrennfahren angefangen. 2015 schloss er sich dem Team „Top Speed“ an, das diesmal in der Mannschaftswertung gesiegt hat. Im vergangenen Jahr qualifizierte er sich erstmals für die Tour de Korea, beendete den Wettbewerb aber in der Schlussgruppe. Kwon sagte, dass er nach der Veranstaltung hart trainiert habe. Wenn er nicht gearbeitet oder geschlafen habe, habe er im Sattel gesessen. Sein Fleiß wurde belohnt. Bei den sechs Vorrunden in diesem Jahr ging der 33-Jährige als Bester hervor.