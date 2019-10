Son Heung-min gelingt guter Start in die neue Saison

ⓒ YONHAP News

Son Heung-min ist ein guter Start in die neue Saison gelungen. Am siebten Spieltag der Premier League bereitete der Fußballspieler im Heimspiel der Tottenham Hotspurs gegen den FC Southampton beim 2:1-Sieg seines Vereins beide Tore vor. In der 24. Spielminute bereitete Son das Führungstor von Tanguy Ndombele vor, kurz vor Spielschluss war er maßgeblich daran beteiligt, dass Tottenham nach einem zwischenzeitlichen 1:1 durch Harry Kane wieder in Führung gehen und schließlich gewinnen konnte.





Die BBC verlieh dem Koreaner die Auszeichnung „Man of the Match“, Sky Sports bewertete seinen Einsatz mit acht Punkten. Son erhielt damit die höchste Punktzahl von allen Spielern auf dem Platz.





Son Heung-min befindet sich derzeit in bester Verfassung. Am 14. September gelangen dem Nationalspieler zwei Treffer beim 4:0-Sieg gegen Crystal Palace. Eine Woche darauf bereitete er gegen Leicester City einen Treffer vor. Schon im ersten Monat nach Saisonbeginn hat Son zwei Treffer erzielt und zwei Tore vorbereitet. Er zeigt damit, dass er inzwischen schneller seinen Spielrhythmus findet. Letztes Jahr dauerte es zwei Monate, bis er im November sein erstes Tor schoss.





Im letzten Jahr hatte Son von allen Spielern der fünf führenden europäischen Ligen die meisten Spiele absolviert und hatte wegen seiner Verpflichtungen in der Nationalmannschaft die längste Strecke von 11 tausend 600 Kilometern zurückgelegt. Südkoreas Cheftrainer Paulo Bento hatte diesmal Son Heung-mins Situation berücksichtigt und die Länderspiele in der Türkei ausgetragen. Dank der kürzeren Entfernung zu England konnte sich Son länger ausruhen.





Angesichts seiner derzeitigen Verfassung ist es gut möglich, dass Son Heung-min bald erfolgreichster koreanischer Torschütze in europäischen Ligen wird. Bis zu Cha Bum-kuns Rekord von 121 Toren in der Bundesliga fehlen ihm nur noch drei Tore.