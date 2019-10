Fasoo.com ist Spezialist für Datensicherheit

© Fasoo.com

Wir stellen Ihnen diesmal das südkoreanische Unternehmen Fasoo.com vor, das ein führender Anbieter von Lösungen für die Daten- und Anwendungssicherheit ist. Lee Kang-man, der Vizevorsitzende des Unternehmens, sagt:





Fasoo.com ist ein Software-Entwickler, der Lösungen für Quellecode-Sicherheit und Dokumentenverwaltung anbietet. Es fing als Firma für Datensicherheit mit der Technologie für das digitale Rechtemanagement an. Es bietet verschiedene Lösungen und Dienste unter Einsatz künstlicher Intelligenz und der Blockchain-Technologie an. Firmen-CEO Cho Kyu-gon studierte Elektrotechnik an der Seouler Nationaluniversität. Danach arbeitete er drei Jahre lang als Forscher bei Samsung Electronics. Später erwarb er einen Doktor in Computertechnik an der Rutgers-Universität in den USA. Er kehrte zurück, um bei Samsung SDS zu arbeiten, wo er verschiedene Softwarelösungen sah, die in Korea und im Ausland entwickelt wurden. Die gesammelte Erfahrung bewog ihn im Jahr 2000, Fasoo.com zu gründen.





“Fasoo” wird auf koreanisch ähnlich wie “pasoo” ausgesprochen, wie es in “pasookkoon” vorkommt, was mit Bewacher übersetzt werden kann. Cho hatte sein Unternehmen zusammen mit Arbeitskollegen von Samsung SDS als In-House-Unternehmen der IT-Tochter von Samsung Electronics gegründet. Ziel war es, Software zu entwickeln, die sich auch im Ausland gut verkaufen lässt. Es war darin erfolgreich, zum ersten Mal weltweit die Technologie für das digitale Rechtemanagment, oder DRM, zu vermarkten:





DRM bezieht sich auf Software-Technologie, die digitale Inhalte verschlüsselt und es den Nutzern erlaubt, damit umzugehen. Ursprünglich wurde die DRM-Technologie dazu verwendet, Multimedien-Inhalte wie Bilder und Musik zu verwalten. Fasoo entwickelte erfolgreich eine File-basierte Datensicherheitslösung unter Verwendung dieser Technologie. Die Lösung verschlüsselt wichtige Dokumente und erlaubt es den Nutzern, sich Zugang zu ihnen zu verschaffen, sei es um sie zu lesen, editieren, kopieren oder eine Bildaufnahme zu machen. Globale Unternehmen wie Microsoft haben eine ähnliche Technologie, doch Fasoo übertrifft diese. Die Firma hat sich in den vergangenen 20 Jahren bemüht, Korea dabei zu helfen, in den fortgeschrittenen DRM-Markt vorzustoßen.





Das Unternehmen erwarb zahlreiche Patente in Korea und im Ausland, die sich unter anderem auf Verschlüsselungstechnik, die Zugangskontrolle und die Nutzerauthentifizierung beziehen:





Wir glaubten fest daran, dass wir zunächst in den USA und vor Japan oder Europa erfolgreich sein müssen, um den globalen Markt zu dominieren. Die führenden Softwarehersteller befinden sich in den USA, auf die etwa die Hälfte des Weltmarkts entfallen. Wir brachten einen Großteil der Ressourcen für den amerikanischen Markt auf, seitdem wird dort 2012 eine Filiale gegründet haben. Wir haben in diesem Jahr eine Reihe großer Projekte in den USA gewonnen. im Juni wählte etwa ein globales Finanzunternehmen in New York unsere Lösung, um besser persönliche und interne Informationen zu schützen.





Auf Fasoo entfallen mehr als 60 Prozent des einheimischen Markts für Datensicherheitslösungen. Doch das Ziel war es, ein global tätiges Unternehmen zu werden. Es nahm jedes Jahr an der größten Veranstaltung für Informationssicherheit, der RSA Conference, in den USA teil. Auch ist Fasoo in Südostasien präsent, wo es am Projekt Malaysias für die E-Regierung teilnimmt:





Computerprogramme, die von Einzelpersonen oder Unternehmen genutzt werden, werden alle durch bestimmte Codes aktiviert, die von Programmierern geschrieben wurden. Doch können einige Sicherheitslücken in den Codes entdeckt werden. Unsere Software Sparrow entdeckt diese Schwachstellen und repariert sie. Führende Unternehmen wie IBM haben ähnliche Lösungen. Doch unser Instrument hat mögliche Fehler reduziert, die dabei entstehen können, wenn Sicherheitsdefekte identifiziert werden, und es bietet bequeme Funktionen an, die Probleme unter Anwendung der künstlichen Intelligenz zu beheben. Das ist es, was uns von unseren Konkurrenten unterscheidet.





Sparrow ist eine Software für die Code-Analyse. Es ist ein Werkzeug, das wirksam Fehler beseitigt, so wie ein Vogel Würmer aufpickt. Dank der Software hat Fasoo den größten Marktanteil in Südkorea bei Sicherheitsanwendungen. Die E-Dokumentenplattform Wrapsody des Unternehmens zieht ebenfalls Aufmerksamkeit auf dem Weltmarkt auf sich:





Wir werden im nächsten Jahr unsere Vision erneuern, wenn Fasoo seinen 20. Gründungstag begeht. Ein Ziel des Unternehmens ist es, einer der drei größten Softwareanbieter welweit für Daten- und Anwendungssicherheit zu werden. Wir haben uns jahrelang angestrengt. Wenn wir weiter in den nächsten Jahren mit großem Enthusiasmus arbeiten, bin ich mir sicher, dass wir das Ziel erreichen.