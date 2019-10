Demonstrant in Hongkong von Polizei angeschossen

© YONHAP News

Am gestrigen 70. Gründungstag der Volksrepublik China gab es in Hongkong erneut schwere Ausschreitungen. Erstmals wurde bei den Protestaktionen in der Sonderverwaltungszone ein Demonstrant mit scharfer Munition niedergeschossen und schwer verletzt.





Wie die „South China Morning Post“ berichtet, soll es an den Tag im Hongkonger Distrikt Tsuen Wan zu schweren Ausschreitungen gekommen sein. Dabei sei ein Mann von scharfer Munition der Polizei getroffen worden. Der junge Mann soll mit einer Stange auf einen Polizisten losgegangen sei, der aus nächster Nähe seinen Revolver abfeuerte. Die Website der Zeitung veröffentlichte ein Foto von einem blutenden, auf dem Boden liegenden Mann, der von Rettungskräften versorgt wird.





Im Bezirk Kowloon soll die Polizei Warnschüsse abgegeben haben, weil Demonstranten handgreiflich geworden seien. Ein Polizeibeamter, der gestolpert war und auf dem Boden lag sei von den Demonstranten verprügelt worden, woraufhin die Polizisten die Schüsse abgaben. Im Internet verbreiteten sich auch Bilder von zwei Polizeibeamten, die die protestierende Masse mit Pistolen bedrohten. In weiten Teilen der Inselmetropole blockierten Aktivisten die Straßen und warfen Pflastersteine und Brandsätze. Polizeibeamte setzten Tränengas und Wasserwerfer ein.





Die Hongkonger „Civil Human Rights Front“ hatte davor angekündigt, dass der 70. Gründungstag der Volksrepublik China ein Tag der Trauer sein werde und für den Nachmittag heftige Demonstrationen angemeldet. Die Hongkonger Behörde hatte zwar ein Demonstrationsverbot verhängt, trotzdem waren Zehntausende zu Protesten gegen ihre Regierung und gegen Peking auf die Straßen gegangen.