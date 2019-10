Kritische Stimmen in Japan nach Stopp einer Ausstellung mit Mädchenstatue

© YONHAP News

Nach dem Stopp einer Ausstellung, die eine Mädchenstatue für Frieden zeigte, werden nun auch in Japan kritische Stimmen laut.





Die Regierung in Tokio hatte die Ausstellung einer Statue eines Mädchens, das die Opfer der Sexklsaverei im Zweiten Weltkrieg darstellt, auf einem internationalen Kunstfestival in der zentraljapanischen Präfektur Aichi einstellen lassen und Fördermittel für das Kunstfestival gestrichen.





Laut NHK versammelten sich am Montag etwa 200 japanische Bürger vor der Kulturbehörde in Tokio, um gegen die Maßnahme zu protestieren. Die Bürger hatten sich über soziale Netzwerke ausgetauscht. Eine Teilnehmerin der Protestaktion sagte, sie sei empört gewesen, als sie von der Meldung gehört habe, die Regierung habe wegen der Mädchenstatue die Fördergelder für die Aichi Triennale gestrichen. Die Regierung solle die Kunst in Ruhe lassen.





Die Aichi Triennale 2019, die am 1. August im Aichi Arts Center begann, zog die große Aufmerksamkeit auf sich, da die Statue eines Mädchens des Friedens, die die Opfer der sexuellen Sklaverei während des Krieges durch das japanische Militär darstellt, erstmals in dem staatlichen Museum Japans ausgestellt wurde. Wegen Drohungen von Rechtsextrimistischen Gruppen wurde die Mädchenstatue nach drei Tagen entfernt und die Sektion, in der sie gezeigt wurde, geschlossen.





Der japanische Verband der Kunstkritiker veröffentlichte neulich eine Erklärung, in der sie die Regierung aufforderte, die Streichung der Fördermittel rückgängig zu machen. Eine bezügliche Online-Petition wurde nach Stand von Dienstag von fast 100 tausend Menschen unterzeichnet.