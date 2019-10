Mit dem Herbst melden sich Balladensänger zurück

© KBS

Der Herbst ist eingetroffen, wir haben schon den Monat Oktober. Mit Beginn des neuen Monats haben viele Balladensänger ihr Comeback angekündigt.

Als erstes ist die Sängerin Baek Ji-young zu nennen. Es ist schon 20 Jahre her, seit sie in die koreanische Musikwelt eingetreten ist. Und es sind schon drei Jahre vergangen, seit sie ihr letztes Lied auf den Markt gebracht hat. Daher ist es höchste Zeit, wieder ein tolles Lied vorzutragen, und das hat sie auch vor. Ihr neues Album kam am 4. Oktober heraus und die Fans sind schon jetzt sehr begeistert. Besonders das Lied „Wir“ ist beliebt.

Chen, Mitglied von EXO, hat auch ein neues Minialbum auf den Markt gebracht. Das Lied „Shall We?“ ist eine schöne Ballade mit romantischer Melodie. Chen hat bisher mit vielen guten Sängern kooperiert und viele OST-Songs gesungen. Daher sind alle schon sehr auf seine Aktivitäten als Balladensänger gespannt.

Auch der Solosänger Jeong Se-hun hat ein neues Werk angekündigt. Seine Ballade trägt den Titel “Es soll regnen wie an jenem Tag“ und die gefühlvolle Stimme Jeongs kommt hierbei besonders gut zum Vorschein. Das Musikvideo lässt besonders gut erkennen, dass es sich um eine Ballade handelt. Jeong sitzt in einem Café und erinnert sich an seine alte Liebe. Das Lied kam am 2. Oktober heraus.