Wohin führt uns die “Seefahrt“ von Akdong Musician?

© KBS

Das Geschwister-Duo Akdong Musician hat sich endlich wieder zurückgemeldet. Am 25. September kam also das dritte reguläre Album “Seefahrt” heraus und am 29. September haben die beiden Sänger dann auch gleich ein Freiluftkonzert in Youido veranstaltet, zu dem etwa 30.000 Fans gekommen waren. Das Lied „Wie könnte ich wohl die Trennung mögen, ich liebe dich“ aus dem Album ist besonders beliebt. Aber auch andere Titel sind auf gute Resonanz gestoßen: „Ich hätte dich mehr lieben sollen“, „Wal“, „Freedom“, „Der Fisch im Wasser“ usw. An dem Tag haben sie auch gleich verkündet, dass sie am 14. und 15. Dezember ein Konzert veranstalten wollten. An den beiden Tagen werden sie in Seoul auf der Bühne stehen, aber weitere Termine in weiteren Städten sollen noch bekannt gegeben werden.

Akdong Musician sind besonders bekannt und beliebt für die originellen Melodien und Liedtexte. Auf dem neuen Album lassen sich solche Lieder ebenfalls finden, aber auch Lieder mit Tiefgang. Man könnte sagen, dass das neue Werk als Wendepunkt verstanden werden könnte, da die Geschwister älter und reifer geworden sind.