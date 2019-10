Tour zum Besucherzentrum der Präsidentenresidenz Cheongwadae Sarangchae

Changwadae Sarangchae, das Besucherzentrum der koreanischen Präsidentenresidenz erfreut sich bei ausländischen Touristen großer Beliebtheit. In dem Museum werden die bisherigen koreanischen Präsidenten vorgestellt, die Besucher können den Präsidentensitz in den vier Jahreszeiten sehen und einen Blick auf die Geschenke werfen, die die koreanischen Präsidenten von ausländischen Staatsgästen erhalten haben. Viele Fotozonen laden dazu ein, schöne Erinnerungen mitzunehmen.

Jeden Frühling und Herbst findet für ausländische Touristen eine Wandertour mit Führung statt, die am K-Style-Hub an der koreanischen Tourismuszentrale beginnt und am Cheongwadae Sarangchae endet. Die Herbsttour umfasst dieses Jahr unter anderem einen Besuch des Tongin-Marktes, wo sich die Gäste aus Münzen, die alten Zahlungsmitteln Yeopjeon nachgebildet sind, aus den Snacks an den Ständen ihre eigene Lunchbox zusammenstellen können. Auch ein Spaziergang durch das idyllische Viertel Seochon steht auf dem Programm.