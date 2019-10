ⓒ KBS

Ein paar Berge inmitten des Stadtgebiets von Seoul haben wir in den letzten Folgen unserer Ausflugstipps bereits kennengelernt, so den Berg Namsan und den Berg Inwangsan. Heute machen wir uns auf zum Berg Ansan. Dieser ist nicht ganz so bekannt, aber deshalb auch weniger überlaufen und um so reizvoller. Etwa zweieinhalb Stunden dauert die Rundtour. Ein wunderschöner Wanderweg für alle, die die Berge und die Natur lieben, das Bergsteigen und Klettern aber verabscheuen. Ein echter Geheimtipp.