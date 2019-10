Südkoreanische Nationalelf bestreitet WM-Qualifikationsspiel gegen Nordkorea

© YONHAP News

Die südkoreanische Fußball-Nationalmannschaft bestreitet in Pjöngjang die zweite Runde der Qualifikationsspiele für die Fußball-WM 2022 in Katar. Für das Match gegen Nordkorea hat sich die Mannschaft mit Cheftrainer Paulo Bento gestern am Sonntag auf den Weg nach Pjöngjang gemacht.





Die Mannschaft nahm den Flugweg über China, da Nordkorea den Direktflug nicht genehmigt hatte. Auch die Begleitung durch eine Anfeuerungstruppe wurde der südkoreanischen Mannschaft verwehrt. Ein Vertreter des Außenministeriums sagte, es werde das erste Fußballspiel sein, das die südkoreanische Nationalmannschaft im Ausland ohne eine Anfeuerungsgruppe bestreiten werde.





Die südkoreanische Regierung, die sich durch das Qualifikationsspiel zwischen beiden Koreas einen Impuls für eine weitere Annäherung erhofft hat, bedauert Nordkoreas Zurückweisung. Die Spieler müssen zudem während ihres Aufenthalts in Pjöngjang aufpassen, dass sie nicht gegen Sanktionen gegen Nordkorea verstoßen. Einem hochrangigen Regierungsbeamten zufolge habe Washington genehmigt, Gegenstände und Ausrüstungen, die für das Fußballspiel benötigt werden, nach Pjöngjang mitzunehmen. Diese müssten aber bei der Rückreise vollständig wieder mitgenommen werden. Dazu zählten auch Trikots und Fußballstrümpfe.





Da die Delegation wegen den Sanktionen keine Mobiltelefone nach Nordkorea mitnehmen darf, ist es seit ihrer Ankunft in Peking schwer, einen Kontakt zu den Spielern und den Funktionären herzustellen. Die Mobiltelefone sowie Notebooks haben sie bei der koreanischen Botschaft in Peking abgegeben. Die Geräte bekommen sie bei ihrer Rückkehr zurück. Beim südkoreanischen Fußballverband wird der Abbruch des Kontakts mit Besorgnis wahrgenommen. Nordkorea könnte für die südkoreanische Mannschaft in der Unterkunft in Pjöngjang ein Telefon einrichten oder Email bzw.Satellitentelefon genehmigen. Wenn die Spieler aber auswärts, im Stadion oder bei den Mahlzeiten sind, dann wären sie auch im Notfall nicht persönlich erreichbar.