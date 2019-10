Südkoreanische U-18 gewinnt GSB Bangkok Cup

© KFA

Die südkoreanische U-18 Fußballmannschaft hat den GSB Bangkok Cup gewonnen. In der thailändischen Hauptstadt besiegte das Team am Samstag die U-19 aus Vietnam mit 2:1 und nahm den Pokal entgegen.





Choi Se-yoon traf in der 31.Spielminute zur Führung. In der 42.Minute besiegelte Kwon Min-jae mit einem weiteren Treffer den Sieg. In der Nachspielzeit konnte Vietnam zwar noch einen Treffer erzielen, für eine Aufholjagd reichte es nicht mehr. Die südkoreanische Mannschaft hatte sich davor gegen Usbekistan mit 5:1 durchgesetzt.





Das Fußballturnier wird organisiert vom thailändischen Fußballverband und ist für Spieler, die nach 2000 geboren wurden, gedacht. An den Wettkämpfen nahmen Südkorea, Thailand, Vietnam und Usbekistan teil. Die U-18 wird nach einer kurzen Pause zu Monatsende wieder zusammenkommen um sich auf die Qualifikationsrunde der U-19 Meisterschaft in Myanmar im November vorzubereiten.