Happymily baut Feuerlöscher mit neuem Design

Diesmal wollen wir Ihnen an dieser Stelle Happymily vorstellen, ein koreanisches Design-Unternehmen, das sich auf Sicherheitsprodukte spezialisiert hat. Firmenchef Yeo Tae-woong:





Happymily wurde im Mai 2017 als Hersteller von Sicherheitsprodukten mit einem schicken Desing gegründet. Die Kombination von “happy” und “family” im Firmennamen zeigt an, einen Sicherheitsraum und Sicherheitskultur für die Wohnung schaffen zu wollen. Meine Eltern waren Feuerwehrleute. Von Kindesbeinen an verstand ich, welche Wirkung ernsthafte Brände haben. Eines Tages sah ich einen Feuerlöscher im Treppenhaus. Ich fragte mich, warum er rot war und ob die Leute wissen, wo er steht, wenn ein Feuer ausbrechen sollte. Ich dachte natürlich an meine Eltern, die sich über 30 Jahre lang für die Brandprävention eingesetzt haben. Ich begann damit, Feuerlöscher zu erforschen und sie zugänglicher für die Menschen zu machen.





Nach der Firmengründung brachte Yeo einen sehr speziellen Feuerlöscher auf den Markt:





Bei den meisten Sicherheitsprodukten wird nicht das Design brücksichtigt. Doch die Zeiten ändern sich, und das Design wird zum unverzichtbaren Bestandteil eines Produkts. Es ist sehr einfach, unseren Feuerlöscher zu betätigen. Zunächst kann er an jedem Ort aufgestellt werden. Der Feuerlöscher mit der Bezeichnung Voila ist auch als Becher-Feuerlöscher bekannt, weil er wie ein Becher aussieht. Sein unbedecktes, Links-Rechts-Schiebesystem zeichnet sich durch ein einzigartiges Design aus. Wenn Sie Voila nutzen wollen, drehen sie einfach den oberen Teil des Geräts und drücken es nach unten, um den Inhalt herauszulassen. Es ist mit einem Mittel von 450 Gramm Gewicht geladen, das ist die höchste Kapazität unter bestehenden tragbaren Feuerlöschern in Korea. Das Löschmittel kann 23 Sekunden lang bis zu vier Meter weit versprüht werden. Es ist 27,5 Zentimeter lang und wiegt bloß 745 Gramm.





Nach Angaben der nationalen Feuerwehr gab es 440.000 Brandvorfälle zwischen 2008 und 2017, die Schäden im Wert von drei Milliarden Dollar anrichteten. Feuerlöscher müssen in der Nähe sein, um ein Feuer zu kontrollieren. Doch ist es nicht immer einfach, die Löschgeräte zu bedienen. Den Feuerlöscher von Happymily gibt es statt wie gewöchnlich in rot in unterschiedlichen Farben, von weiß und schwarz bis gold und pink. Das schlanke und moderne Design soll zur Innenausstattung besser passen:





Voila ist ein Sprühfeuerlöscher. Auf der Basis des geladenen Sprühmittels kann Voila normale Brände, Ölbrände sowie Bratöl-Feuer löschen, die in der Küche ausbrechen können. Konventionelle Pudertyp-Feuerlöscher können ein Bratölfeuer löschen, doch kann er wieder anfangen. Um das Feuer komplett zu löschen, ist es nötig, die Temperatur des Bratöls selber zu verringern. Voila setzt einen Prozess in Gang, der Verseifung genannt wird. Die Flammen werden zunächst gelöscht und das Bratöl wird abgekühlt, so dass das Feuer wirskamer unter Kontrolle gebracht wird. Ein anderer Vorteil ist, dass der Feuerlöscher keine regelmäßigen Inspektionen erfordert. Wenn er nicht genutzt wird, kann er semi-permanent gelagert werden.





Nach dem Einsatz von Voila können die Reste einfach mit Flüssigkeit entfernt werden. Das Gerät ist vom koreanischen Institut für Feuerwehrtechnik gebilligt worden, und es hat eine positive Marktresonanz erfahren:





Voila wurde im September 2017 herausgebracht. 335 Prozent des Ziels wurden durch die Crowdfunding-Plattform Wadiz erfüllt. Viel mehr Leute als erwartet zeigten Interesse am Feuerlöscher. Er zog die Aufmerksamkeit der Medien auf sich und wurde auch mit Auszeichnungen bedacht. Es wurde auf einem lokalen Home-Shopping-Kanal angeboten, und jetzt nehmen wir Business-to-business-Transaktionen vor. Die Käuferzahl ist besonders hoch unter den Menschen in ihre Vierzigern oder Sechzigern. Interessant ist, das viele Dreißigjährige ihn als Geschenk für eine Einzugsparty kaufen. Früher war das unvorstellbar. Doch das war genau der Zweck, den wir verfolgt haben.





Neben Voila entwickelte Happymily ein neues Produkt. Es will in die Märkte Großbritanniens und Taiwans damit vorstoßen:





Happymily wird weiter Design-Produkte für die Sicherheit herausbringen. Während Voila mit dem Feuerschutz verbunden ist, geht es bei unserem zweiten Produkt Vehicle Teacher um Fahrsicherheit. Es kann den Standort von Fahrzeugen sowie Straßenspuren erkennen, so dass es den Fahrern hilft, die Spur zu halten. Happymily wird sich zu einem Sicherheitsanbieter entwickeln, der verschiedene kreative Ideen mit Sicherheit und Design kombiniert.