R&B und Hiphop-Musik wollen kooperieren

© Fly to the Sky

Fly to the Sky und MFBTY wollen ein gemeinsames Konzert veranstalten. Die Termine stehen auch schon fest, es sollen insgesamt zwei Auftritte erfolgen, am 16. und 17. November im Olympiapark.

Bekanntlich ist die Gruppe Fly to the Sky eine der repräsentativen R&B-Gruppen in Korea. MFBTY, bestehend aus Tiger JK, Yun Mirae und Bizzy, sind hervorragende Vertreter der Hiphop-Szene.

Es ist für das Duo Fly to the Sky ein besonderes Event, denn sie feiern in diesem Jahr ihr 20. Bühnenjubiläum. Daher wollen sie auch in diesem Jahr ihr 10. reguläres Album auf den Markt bringen.

Fly to the Sky debütierten 1999 und waren seitdem sehr beliebt. Bekannte Lieder sind „Verabredung“, „Sea of Love“, „Missing You“, „Gravity“ und viele weitere.

MFBTY wollen im Oktober als erste koreanische Hiphop-Gruppe eine Konzerttournee in Südamerika veranstalten. Nach dieser Tour wollen sie ein neues Album herausbringen.

Der Vorerkauf der Tickets beginnt am 15. Oktober und die Fans sind schon jetzt sehr gespannt.