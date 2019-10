Stars bemühen sich um Bekanntmachung von Hangeul und Hanbok

© Big Hit Entertainment

Koreanische Stars haben sich dafür eingesetzt, das koreanische Alphabet Hangeul und die koreanische Tracht Hanbok weltweit bekannter zu machen.

BTS hatten im Musikvideo zum Lied „Idol“ die koreanische Tracht Hanbok getragen. Nicht nur das, im Lied waren noch Töne von traditionellen koreanischen Instrumenten zu hören. Außerdem haben sie passend zur fröhlichen Melodie koreanische Tanzbewegungen ausgeführt. Man kann definitiv sagen, dass das Video einen großen Beitrag dazu geleistet hat, die koreanische Kultur bekannter zu machen. Auch während den Chuseok-Feiertagen haben die Mitglieder von BTS Fotos aufgenommen, auf denen sie Hanbok tragen.

Kang Daniel bemüht sich, Hangeul, das koreanische Alphabet, bekannter zu machen. Anlässlich des Hangeul-Tags, also dem Tag des koreanischen Alphabets, hat er am Wettbewerb für Hangeul-Handschrift teilgenommen. Teilnehmer dieses Events mussten alle einen Text in Schönschrift schreiben. Was haben dann die Fans gemacht? Sie haben natürlich ihrem Star nachgeeifert und alle auch von Hand selbst koreanische Buchstaben geschrieben.

Es ist schön, dass durch solche Aktivitäten die ausländischen Fans mehr über die koreanische Kultur erfahren können.