K-Pop-Sängerin Sulli tot aufgefunden

Die südkoreanische Sängerin und Schauspielerin Sulli wurde tot aufgefunden. Ihr Manager fand um 15:31 in einem Haus in Seongnam in der Provinz Gyeonggi die Leiche der 25-Jährigen, deren bürgerlicher Name Choi Jin-ri lautete. Die ermittelnde Polizei geht von einem Selbstmord aus. Der Polizei zufolge wurde eine handgeschriebene Notiz gefunden, bei der es sich aber nicht um einen Abschiedsbrief handelt. Die K-Pop-Sängerin war das Opfer von Hass-Kommentaren im Netz.