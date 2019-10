Kwon Jina _ Uhrzeiger

Wenn am Himmel ein Bereich übrigbleibt, der nicht von den Wolken bedeckt ist, dann scheint es, doch nicht regnen zu wollen





Manchmal habe ich mir dein lächelndes Gesicht angeschaut und geglaubt, dass alles gut werden würde





Wie könnte ich es nicht wissen, auch wenn du weggehst, auch wenn du schon weggegangen bist, es scheint mir, als wärst du noch da





Die Sonne sieht beim Sonnenuntergang schöner aus, so ist es auch mit der Liebe. Es ist schöner kurz vor dem Ende





Wir schauen uns an, dann gehen wir still nebeneinander. Ich schaue nur dich an, und du schaust in die Ferne





Die Uhrzeiger deiner Gefühle sind schon an mir vorbei gegangen.













지나가다 vorbeigehen

시계 바늘이 지나가다 die Uhrzeiger bewegen sich

시간이 지나가다 die Zeit vergeht

시간이 흐르다 die Zeit vergeht

시간을 낭비하다 Zeit vergeuden

시계를 차다 eine Uhr tragen

시간을 맞추다/시계를 맞추다 die Uhr einstellen