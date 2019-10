Euljiro 3 ga: Eine Retro-Gegend wird wieder hip

© KTO

Die Euiljiro Gegend werden sicherlich ältere Koreaner gut kennen. Sie ist ein bisschen nostalgisch: Alte Gebaeude, viele Handwerksbetriebe, und abends verwandelt sich die Gegend in ein Ausgehviertel mit viel Bier und schmackhaftem Essen.

Was vor 10 Jahren noch eine Gegend fuer die Koreaner gehobenen Alters war, ist jedoch mittlerweile extrem beliebt bei der Jugend. In dieser Folge von Fabians Korea singen wir eine Ode an ein ganz spezielles Viertel in Seoul.