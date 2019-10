© KBS

Wir begeben uns heute ins Viertel Seongbukdong, eine der edelsten Wohngegenden, die Seoul zu bieten hat. Haben Sie zufälligerweise den Film „Parasite“, gesehen, der beim diesjährigen Filmfestival in Cannes die goldene Palme gewonnen hat? Das Haus der reichen Familie in diesem Film steht mit Sicherheit hier in Seongbuk-dong. Hier befinden sich die Anwesen der Milliardäre, der Jaebeol-Familien und auch der ausländischen Botschafter. Aber auch andere interessante Gebäude, unter anderem die ehemaligen Wohnhäuser berühmter Literaten, kann man hier bestaunen.