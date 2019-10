Lee Seung-hwan gibt 12. reguläres Album heraus

© DreamFactoryClub

Der Sänger Lee Seung-hwan will im Rahmen seines 30. Bühnenjubiläums ein neues Album auf den Markt bringen. Man konnte die neuen Lieder auf seinem 12. regulären Album am 13. Oktober in einer kleinen Konzerthalle hören. Es sind insgesamt 10 Titel im Album enthalten.

Sein letztes Album wurde vor fünf Jahren, also im November 2014 auf den Markt gebracht, daher waren die Fans besonders auf das neue Werk von Lee gespannt.

Das Lied „Ich bin du“ aus dem Album ist besonders beliebt. Die Aussage in dem Song ist, dass man an seinen Geliebten denken soll. Am Anfang, wenn man eine neue Liebe beginnt, dann denkt man die ganze Zeit an den Anderen, aber nach einer gewissen Zeit ist das nicht mehr so der Fall. Daher wollte Lee Seung-hwan durch dieses Lied einen Anstoß geben, denn man sollte ja nach der Trennung keine Reue übrighaben.

Lee Seung-hwan wird von seinen Fans „Kleiner Prinz“ genannt, denn er ist tatsächlich nicht sehr groß und scheint gar nicht alt zu werden. Er ist so energiereich, dass man meinen könnte, er würde vielleicht noch ein Teenager sein. Aber Lee meint, dass dieser Name eher seine Musikwelt begrenzen würde. Er sei nicht nur ein Balladensänger, sondern auch Rocksänger.

Wie dem auch sei, Lee Seung-hwan ist wieder zurück!