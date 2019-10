US-Billboard: Interesse an OneUs in den USA wird größer

© RBW

Das US-amerikanische Wochenmagazin Billboard hatte jüngst einen Bericht veröffentlicht, in dem steht, dass das Interesse an der koreanischen Boyband OneUS in den USA immer größer werde.

OneUS hatte vor kurzem ein neues Minialbum mit dem Titel „Fly with us“ herausgegeben, das gleich auf Platz 15 der Billboard World Album Charts gekommen ist. Laut Billboard sei dieses Ergebnis besonders bedeutungsvoll, denn die Koreaner wollen in Kürze ihre erste Konzerttour durch Amerika veranstalten.

Es ist aber nicht das erste Mal, dass die Gruppe den Einstieg in die World Album Charts und World Digital Song Sales Charts erreicht haben. Sie haben mit dem Lied „Valkyrie“ im Januar schon mal in diesen Charts gestanden.

OneUs werden im November ihre US-Tour beginnen, insgesamt werden sie sechs Städte besuchen.