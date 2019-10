Winner kündigen neues Werk an

© YG Entertainment

Wenn man den Namen Winner hört, dann denkt man gleich an fröhliche Lieder, die man ja gerne im Sommer hört. Aber diese Gruppe, die aus vier Mitgliedern besteht, hat verkündet, ein neues Werk im Herbst herauszugeben. Das neue Album, es ist ihr drittes Minialbum, wird am 23. Oktober erhältlich sein. Nach der Herausgabe des Albums wollen sie dann gleich eine Konzerttour starten. Am 26. und 27. Oktober werden sie in Seoul vor ihren koreanischen Fans stehen, dann geht es weiter nach Taiwan, Indonesien, Thailand, Malaysia usw.

Die in- und ausländischen Fans von Winner sind schon jetzt sehr gespannt.