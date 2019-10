Japans Kaiser Naruhito besteigt den Thron

© YONHAP News

Zum Höhepunkt einer sechsmonatigen Abfolge von Zeremonien hat Japans neuer Kaiser den Thron bestiegen. In einer von uralten Traditionen geprägten Feier verkündete Kaiser Naruhito gestern am Dienstag seine Inthronisierung. Im Staatssaal des Kaiserpalastes in Tokio versprach der 59 Jahre alte Monarch, die Verfassung zu achten und für das Glück des Volkes und für den Weltfrieden zu beten. Etwa 2000 Gäste aus dem In-und Ausland und von internationalen Organisationen hatten dem 30-minütigen festlichen Akt von Räumen und Gängen des Palastes aus verfolgt.





Von seinem Throngehäuse aus versicherte Naruhito, im Einklang mit der Verfassung seine Verantwortung als Symbol des Staates und der Einheit des japanischen Volkes zu erfüllen. Er hoffe aufrichtig, dass sich Japan weiter entwickeln und zur Freundschaft und zum Frieden der internationalen Gemeinschaft beitragen werde, sagte der Monarch, der in einer traditionellen braun-orangenen Robe gekleidet war.





Kurz darauf hielt Japans Premierminister Shinzo Abe vor dem erhöhten Thron des Kaisers eine kurze Rede. Er sagte, man werde äußerste Anstrengungen unternehmen, eine friedliche und strahlende Zukunft voller Hoffnung für Japan zu schaffen. Danach riss er beide Arme hoch und ließ den Kaiser drei Mal hochleben.





Naruhito hatte schon im Mai die Amtsgeschäfte seines Vaters Akihito übernommen, nachdem dieser aus Altersgründen zurückgetreten war. Auch bei seiner Ernennung zum Tenno hatte Naruhito gesagt, dass er im Einklang mit der Verfassung und für den Weltfrieden seinen Pflichten nachgehen werde. Dies steht im Kontrast zum Bestreben der Abe-Regierung, die Verfassung zu ändern und Japan zu einem Land zu machen, das Kriege führen kann.