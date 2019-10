Wie sah ein Festessen am königlichen Hofe vor 100 Jahren aus? Welche Gerichte wurden zubereitet und wie wurden Gäste aus dem Ausland bewirtet? Die Sonderausstellung „Tafel des Kaisers“ gibt einen Einblick in die Esskultur des koreanischen Kaiserreichs. Die Ausstellung findet bis zum 24. November im Palast Deoksugung statt. Anhand von Sammelstücken, Kulturgütern und Dokumenten wird dargestellt wie Joseon und später das koreanische Kaiserreich die westliche Esskultur rezipierten. Die ersten Erfahrungen der Koreaner mit der westlichen Küche finden sich in Aufzeichnungen von Gesandten, die Ende des 18.Jahrhunderts nach Japan gesendet und dort zu einem Bankett mit europäischen Speisen eingeladen wurden. Zu sehen sind auch hochwertiges Geschirr und Teesets der Kaiserfamilie und Exponate, die die Hofbankette zu verschiedenen Anlässen vor Augen führen.