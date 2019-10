Koreanischer Roman führt chinesische Verkaufsliste

Ein koreanischer Bestseller steht an der Spitze der Online-Verkaufscharts in China. Der feministische Roman „Kim Ji-young, Born 1982“ von Cho Nam-joo führte die Belletristik-Verkaufsliste von Dangdang, Chinas größter Online-Buchhandlung. Der Roman ist auf dem guten Weg, ein internationaler Hit zu werden, nachdem er auch in Japan Erfolge erzielen konnte. Die chinesische Übersetzung des Romans erschien im September und bislang wurden 65.000 Exemplare gedruckt.