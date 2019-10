„Fly to the Sky“ veröffentlicht neues Album

© H2media Entertainment

Das R&B-Duo „Fly to the Sky“ wird nächste Woche sein 10. Album herausgeben. Das Duo besteht aus den Sängern Brian und Hwanhee, die nach ihrem Debüt 1999 mit „Day by Day“ zu einer der beliebtesten koreanischen R&B-Gruppen aufsteigen konnten. Ihr neues Album „Fly High“ umfasst 13 Songs. Eine inländische Konzerttour für die neue Veröffentlichung startet im nächsten Monat.