Gong Yoo kehrt mit neuem Kinofilm zurück

Schauspieler Gong Yoo wird mit einem neuen Film auf die große Leinwand zurückkehren. 2017 war er im Erfolgshit „Guardian: The Lonely and Great God“ zu sehen. Nun wird er in der Verfilmung des Bestseller-Romans „Kim Ji-young Born 1982“ mitspielen. In dem Film übernimmt er die Rolle von Dae-hyeon, dem Ehemann von Ji-young, die von der Schauspielerin Jung Yoo-ji gespielt wird. Der Film beruht auf dem erfolgreichen und kontroversen feministischen Roman von Cho Nam-joo und handelt von dem Leben koreanischer Frauen in ihren 30igern in einer männerorientierten, patriarchalischen Gesellschaft.