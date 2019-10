Kimjang in Nordkorea

© KBS

Sanggang ist eine der traditionellen 24 Jahreszeiten-Aufteilungen in Korea. Es ist der Tag, an dem normalerweise der erste Frost wahrgenommen wird. In diesem Jahr fällt der Tag, der das Ende des Herbstes einläutet, auf den 24. Oktober. Danach ernten die Landwirte in Südkorea das Gemüse, das für das Kimjang, die Herstellung des Winter-Kimchis benötigt wird. Kimjang beginnt in Nordkorea früher, wo kältere Temperaturen als im Süden herrschen. Über das Kimjang im Norden sagt die Nahrungsmittelexpertin Ahn Young-ja, die früher als Köchin für führende Regierungsvertreter in Nordkorea arbeitete:





Im Oktober beginnt die Kimjang-Saison in Nordkorea, wo der Sommer kürzer und der Winter länger als im Süden ist. Die Nordkoreaner essen normalerweise Kimchi, das während des Kimjangs hergestellt wird, bis zum Mai oder Juni des darauffolgenden Jahres. Kimchi ist ein wichtiger Bestandteil für das Essen der Nordkoreaner, besonders im Winter, wenn es kaum Gemüse gibt. Eine Schüssel mit Kimchi und eine mit gekochtem Reis sind für sie eine großartige Mahlzeit. Die Kimchi-Herstellung vor dem Winter ist ein wichtiges nationales Ereignis. Die Menschen nennen es den “Kimjang-Kampf”, und sie wetteifern miteinander darum, möglichst viele Krüge mit Kimchi zu füllen.





Die Südkoreaner fangen normalerweise mit Kimjang nach dem Ipdong, dem traditionellen Winterbeginn Anfang November, an. Doch in Nordkorea geht es schon im Oktober los. Das Kimchi, das während des Kimjangs hergestellt wird, wird in Nordkorea auch als “Halbjahres-Nahrung” bezeichnet. Für die Menschen dort ist es nicht einfach, im Winter an frisches Gemüse zu kommen, da Gewächshäuser nicht so verbreitet sind:





Wenn die Kimjang-Saison startet, erlauben die Fabriken allen Arbeitern, sich dafür freizunehmen. Die Menschen müssen alle Zutaten vorbereiten, die für die unterschiedlichen Kimchi-Arten benötigt werden, wie beispielsweise Kohl-Kimchi, gewürfelter Rettich-Kimchi oder Kimchi mit gesalzenem Fisch, um nur einige zu nennen. Jeder Haushalt lagert etwa 500 Kilogramm Kimchi in sechs bis acht großen Krügen.





Die Regierung in Nordkorea versorgt die Menschen mit Kohl als der Kernzutat für das Kimchi. Die Kollektivbetriebe verteilen den Kohl an Fabriken und Unternehmen, die das Gemüse dann zu den Wohnungen der Arbeiter liefern. Die Menge ist jedes Jahr verschieden, doch allgemein erhält eine Person 100 Kilogramm Kohl. Das heißt, eine Familie mit vier Mitgliedern erhält 400 Kilogramm. Normalerweise versuchen die Familien, 300 Kilogramm bis eine Tonne des eingelegten Gemüses herzustellen, das sechs Monate lang aufbewahrt werden kann:





Meine Mutter hat Fisch wie etwa Seelachs oder Scholle eine Woche vor dem Beginn des Kimjangs eingelegt und später diesen mit Kimchi vermischt. Die Bewohner der Provinz Nord-Hamgyeong benutzen Seelachs, während die Menschen in Süd-Hamgyeong Scholle verwenden. In den südlichen Regionen an der Grenze zu Südkorea bevorzugen die Menschen gesalzene Muscheln oder Krabben. Die Kimchi-Rezepte variieren je nach Region.





Während der Staat den Kohl stellt, müssen die Menschen sich um andere Zutaten, wie etwa rote Paprika, Knoblauch und gesalzener Fisch, kümmern:





Im Gegensatz zu den Südkoreanern, die normalerweise ihren Kimchi im Kühlschrank lagern, graben die Menschen in Nordkorea ein großes Loch in die Erde, um dort die Krüge mit dem gestapelten Kimchi hineinzustellen. Zwei Tage nach der Füllung der Krüge geben wohlhabendere Familien Fisch- oder Fleischbrühe hinzu, so dass das Kimchi in der Brühe gären kann. Kimchi, das auf diese Weise hergestellt wird, mit einer großen Menge von produzierten Enzymen, ist sehr würzig und kalt, wie der sprudelnde Geschmack von kohlensäurehaltigen Getränken. Das ist der Unterschied zu südkoreanischem Kimchi.





Natürlich ist es unmöglich, solche großen Mengen an Kimchi allein herzustellen. Verwandte und Freunde helfen sich beim Kimjang gegenseitig und kommen in einem der Häuser zusammen, wo das Kimchi zubereitet wird:





Das Kimjang erfordert viel Arbeit, vom Schneiden des Rettichs und der grünen Zwiebel über das Zerkleinern des Knoblauchs bis zur Vermischung aller Zutaten, um die Kohlblätter mit dem Gemisch einzureiben. Die Nachbarn helfen sich dabei gegenseitg. Kimjang ist trotz aller Arbeit eine fröhliche Gelegenheit für die Nachbarn, zusammenzukommen und das köstliche Essen miteinander zu teilen.





Die Praxis der Kimchi-Herstellung in Nordkorea wurde 2015 auf die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes gesetzt. Die Kimjang-Kultur in Südkorea erhielt diese Ehre zwei Jahre früher.