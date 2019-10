Präsident Moon erläutert vor Abgeordneten Pläne für zweite Amtshälfte

ⓒKBS News

Präsident Moon Jae-in hat in seiner Haushaltsrede vor dem Parlament am Dienstag die Vision für die Staatsführung in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit vorgestellt.





In Bezug auf den Haushaltsplan für das kommende Jahr betonte Moon die Rolle der Finanzen.

Er sagte, wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China und des Protektionismus verschlechtere sich das weltwirtschaftliche Klima rasch. Auch die vom Export abhängige koreanische Wirtschaft befinde sich in einer ernsthaften Lage. Der Staat müsse unter diesen Umständen höhere Ausgaben tätigen. Mit einem erweiterten Budget müssten externe Wirtschaftsschocks abgefedert und die Vitalität der Wirtschaft gestützt werden.





Die Regierung plante im Budget für 2020 erstmals Ausgaben von mehr als 500 Billionen Won oder 426 Millionen Dollar ein, um gegen konjunkturelle Abwärtsrisiken vorzugehen. Der Anstieg der veranschlagten Staatsausgaben beträgt demnach 9,3 Prozent und übersteigt den Prognosewert der nominalen Wachstumsquote von 3,8 Prozent um mehr als das Doppelte.





In seiner Rede betonte Moon insbesondere seinen Reformwillen für mehr Fairness als Grundlage der Staatsführung. Fairness müsse als festes Fundament bestehen, damit auch Innovation, Toleranz und Frieden möglich seien. Er wolle den Stimmen der Bürger Gehör schenken und die Reform für mehr Fairness zielstrebig durchführen. Moon setzte insbesondere den Akzent auf die Fairness in der Bildung und der Reform der Staatsanwaltschaft.





Er betonte zudem die Wiederherstellung einer Politik der Kooperation und äußerte seine Erwartung, häufiger mit den Parteivorsitzenden zu Gesprächen zusammenzukommen.