Südkorea und Japan wollen Schwierigkeiten im bilateralen Verhältnis überwinden

Ministerpräsident Lee Nak-yon und Japans Premierminister Shinzo Abe haben bei ihrem Gespräch am Donnerstag in Tokio die Ansicht geteilt, dass beide Länder als wichtige Nachbarn die derzeit schwierige Situation in den bilateralen Beziehungen nicht länger unbeachtet lassen dürften.





Lees Besuch in Japan erfolgte aus Anlass der Teilnahme an der Inthronisierungsfeier von Kaiser Naruhito.





Laut Vizeaußenminister Cho Se-young habe Ministerpräsident Lee vorgeschlagen, die Kommunikation unter anderem zwischen den Außenministerien zu fördern, um im bilateralen Verhältnis wieder für Tauwetter zu sorgen. Lee sagte, er glaube daran, dass beide Länder ihre Weisheit bündeln und wie früher auch eine schwierige Situation schließlich meistern würden. Premierminister Abe bekräftigte seinen Standpunkt, dass zwischenstaatliche Versprechen eingehalten werden müssten. Er stimmte jedoch zu, dass die Kommunikation zwischen den Außenministerien fortgesetzt werden müsse.





Lee überreichte außerdem Abe ein persönliches Schreiben von Präsident Moon Jae-in. Darin soll Moon die Bedeutung der Partnerschaft beider Länder für den Frieden und die Sicherheit in Nordostasien betont haben.





Das Gespräch in Tokio war das ranghöchste seit das Oberste Gericht in Seoul im Oktober letzten Jahres ein Urteil für die Entschädigung koreanischer Zwangsarbeiter zur Zeit der japanischen Kolonialzeit gefällt hatte. Japan hatte darauf mit Vergeltungsmaßnahmen im Handel reagiert. Nachdem Südkorea das Abkommen mit Japan über den Austausch von Militärinformationen beendet hatte, waren die Beziehungen an einem Tiefpunkt angelangt.





Es wird gehofft, dass das Treffen zwischen den beiden ranghohen Politikern dazu beitragen wird, die verhärteten Fronten aufzulösen.