Cheer up! (4) 궁금한 게 있어

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „궁금한 게 있어; gung-geumhan ge isseo“

Deutsch: „Es gibt da etwas, was ich fragen möchte“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





궁금하- Verbstamm des Verbs 궁금하다 für „neugierig auf etwas sein“

-ㄴ Verbendung zur Bildung von Attributformen aus Verben

게 Kurzform von 것이, Kombination aus dem Nomen 것 für „etwas“

und der Subjektpostposition 이

있- Verbstamm des Verbs 있다 für „vorhanden sein“

-어 nicht-höfliche Aussagenendung





Der Ausdruck 궁금한 게 있어 bedeutet wortwörtlich „Etwas, worauf ich neugierig bin, ist vorhanden“. Der Sprecher ist also auf etwas neugierig und macht den Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass er deshalb dazu eine Frage hat und sie ihm gleich stellen wird. Auf Deutsch könnte man den Satz also natürlicher mit „Es gibt da etwas, was ich fragen möchte“ übersetzen.

Gegenüber Personen, die man siezt, wäre höfliche Form mit dem Höflichkeitssuffix -요 angebracht: 궁금한 게 있어요.





Ergänzungen

기숙사: Nomen für „Schüler-/Studentenwohnheim“