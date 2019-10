EONEOMS wendet Smart Mirror-Technologie für Gesundheitspflege an

© EONEOMS

Wir stellen Ihnen ein weiteres Unternehmen vor, das bei der Korea Electronics Show 2019 ausgezeichnet wurde. EONEOMS wurde auf der Messe für die Entwicklung eines Smart Mirror für die Gesundheit mit der Auszeichnung Best Content geehrt. Firmenchef Nam Hyung-ho:





Unser Produkt ist ein Spiegel mit einem eingebauten Display, das sich hinter dem Glas befindet. Der Smart Mirror kann auf die Wände des Badezimmers oder an der Eingangstür angebracht werden. Wenn eine Person vor dem Spiegel steht, kann dieser die Person über die Gesichtserkennung identifizieren und Informationen über deren Gesundheit anzeigen. Das Internet der Dinge, oder IoT, zusammen mit künstlicher Intelligenz (KI) ist einer der Kernbereiche für die vierte industrielle Revolution. Während die relevante Technologie für Smart Home-Dienste benutzt werden kann, die die Beleuchtung oder die Stromsysteme kontrollieren, ist die Verwendung von IoT im Gesundheitsbereich noch limitiert. Vor diesem Hintergrund entwickelten wir einen Smart-Mirror für Anwendungen in der Gesundheitspflege. Der Spiegel zeigt Gesundheitsinformationen, darunter Basisinformationen über den Körperbau, die Zähne und die Haut an. Die Informationen können jeden Tag gesammelt werden, um Big Data zu erzeugen. Darüber hinaus kann der Smart Mirror auch Ratschläge über die Gesundheit, Krankenhäuser in der Nachbarschaft sowie spezifische Gesundheitsprodukte geben.





Die Silberglas-Spiegel, die wir heutzutage benutzen, wurden vor 200 Jahren in Deutschland erfunden. Neben der normalen Spiegelfunktion haben sich Mode- und Schönheitsexperten Gedanken darüber gemacht, wie intelligente Technologien auf Spiegel angewendet werden können. Einige Smart Mirrors empfehlen Makeup, Kleider oder Accessoires, die zu einem passen. Andere Smart Mirrors funktionieren wie ein großer Tablet-PC, mit denen sich im Internet surfen oder Videos und Fernsehfilme anschauen lassen. Nur wenige lassen sich jedoch für Gesundheitsdaten verwenden:





Dieser Smart Mirror fängt zu arbeiten an, sobald man die Wohnung betritt. Der Spiegel auf der Schuhablage an der Eingangstür ist mit der Lüftungsinstallation an der Decke verbunden. Wenn Sie durch die Tür kommen, betätigt der Spiegel das System, das den Feinstaub oder anderen Staub auf ihrer Kleidung beseitigt. Wenn Sie auf dem Bett liegen, analysiert unser IoT-basierter Schlafsensor den Herzschlag, die Atmung, Schlafapnoe sowie das Umdrehen im Schlaf. Wenn Sie aufwachen und vor dem Smart Mirror stehen, zeigt dieser ihre Schlafgewohnheiten der vergangenen Nacht sowie Informationen über ihre Haut und den Körper an.





Wenn der Smart Mirror mit einem Smart-Bett verbunden ist, werden die Schlafbedingungen erkannt und die Daten darüber gesammelt. Wenn die Nutzer ihr Gesicht im Bad waschen, können Gesundheitsdaten oder auch Informationen über öffentliche Verkehrsmittel abgelesen werden:





Zusätzlich zu den Spiegeln bieten wir auch andere Smartprodukte für die Gesundheitsvorsorge an. Wir entwickelten Hardware und Software, die die Verbindungen zu anderen Geräten im Haus ermöglichen. Im Fall des Smart Mirror versuchten wir, ihn mit Geräten im Badezimmer, an den Eingangstüren und im Schlafzimmer zu verbinden. Unser Unternehmen wurde 2011 gegründet. Damals funktionierte ein Smart Mirror noch als Fernseher, wenn er über die Fernbedienung angeschaltet wurde, und als Spiegel, wenn er ausgeschaltet ist. Jetzt werden sie mit einem Touchscreen-Display ausgestattet und könnten mit anderen Geräten mit Anwendungen in der Nähe sowie Smartphone-Apps verbunden werden.





EONEOMS entwickelte dank seiner integrierten Smart-Home-Lösungen die weltweit erste Schlafapparatur, mit der die Atemfunktionen während des Schlafs auf der Grundlage von Bluetooth, WiFi und IoT überprüft werden können, um es in ein elektrisches Bett zu integrieren:





Smart Mirror sind nur in einigen wenigen Luxuswohnungen in Saudi-Arabien, Russland und einigen südostasiatischen Ländern installiert. Unsere Produkte, die im nächsten März eingeführt werden, werden bald ein internationales Zertifikat erhalten. Wir wollen sie zunächst in die USA und nach Südostasien exportieren. Vorerst sind das dort nur Vietnam und Thailand, doch wir werden unsere Exportziele ausweiten.





EONEOMS arbeitet an Wegen, die Preise für Smart Mirrors zu verringern, die der Gesundheitspflege dienen sollen:





Wir arbeiten an Smart Mirrors, die nicht nur in Wohnungen, sondern auch in Gewerbegebäuden genutzt werden können. Wenn zum Beispiel ein Kunde einen Laden betritt, kann der Smart Mirror ihn durch die Gesichtserkennung identifizieren. Er sammelt Informationen wie Geschlecht, Alter, Bewegungen und über gekaufte Produkte. Nach der Bildung von Big Data von den Informationen, könnte das Gerät auch als Bezahlkiosk dienen. Wir werden weiter an IoT-, Big Data- und KI-Produkten arbeiten, die in Wohn- und Gewerberäumen benutzt werden.