Twice veranstalten Fantreffen anlässlich vierten Bühnenjubiläums

Die Girlgroup Twice hat ihr viertes Bühnenjubiläum mit ihren Fans gefeiert. Twice debütierten am 20. Oktober 2015, und genau am 20. Oktober haben sie ein Fantreffen veranstaltet. Es fand in Seoul statt, und gleich am 23. Oktober haben sie ein Konzert in Japan veranstaltet.

Es wurde noch bekannt, dass sie am 20. November ihr zweites Album für den japanischen Markt herausgeben wollten.

Twice debütierten 2015 mit dem Lied „Uhh-ah“ und waren mit diesem Lied gleich höchst beliebt. Alle Lieder, die Twice herausgeben, werden gleich Hitsongs und stürmen sofort die Charts.