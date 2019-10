Busan One Asia Festival erfolgreich beendet

© Busan Tourism Organization

Am 19. Oktober fand in der koreanischen Hafenstadt Busan das K-Pop-Konzert des Busan One Asia Festivals statt. Das Festival an sich dauert eine Woche, aber zum Auftakt des Festivals wurde ein K-Pop-Konzert durchgeführt.

Es traten insgesamt 16 Teams auf die Bühne, allesamt K-Pop-Stars: Super Junior, Mamamoo, Astro, Itzy, Nu.Est und weitere.

Zum Konzert kamen etwa 25.000 Besucher und es herrschte eine tolle Stimmung. Als Super Junior auf die Bühne traten, waren die Anwesenden besonders begeistert, denn diese Gruppe hatte endlich ihre lange Pause beendet und jüngst ein neues Album herausgegeben.

Beim Busan One Asia Festival werden Fantreffen und verschiedene Events veranstaltet.