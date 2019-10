Solosängerin Alexa zieht internationale Aufmerksamkeit auf sich

Wenn man den Namen Alexa hört, denken wohl viele gleich an ein IoT, dem man Anweisungen geben kann. Aber hier handelt es sich um eine Solosängerin, die am 21. Oktober debütiert hat.

Alex Christin, so der eigentliche Name, nahm bei einem koreanischen Kabelkanal an einer Casting-Show teil und hatte dabei ihr Talent unter Beweis gestellt. Diese Sängerin hat nun in Zusammenarbeit mit Zanybros, Produzent von Musikvideos und verschiedenen Inhalten, ihr Debütlied veröffentlicht. Das Musikvideo zum Debütsong “Bomb” wurde zuerst bei US-Billboard gezeigt. Es ist wohl ein guter Beweis dafür, dass bereits vor dem Debüt die internationale Musikszene auf die Sängerin aufmerksam geworden ist.

Die Sängerin mit großem Potenzial zeigt zum fröhlichen Debütsong eine tolle und dynamische Performance, und viele sind schon auf die weiteren Aktivitäten von Alexa gespannt.