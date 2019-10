Twice gibt für ihre Welttour Zwischenstopp in Tokio bekannt

© JYP Entertainment

Die K-Pop-Girlgroup TWICE wird während ihrer Welttournee auch in Tokio haltmachen.





Die Gruppe wird laut JYP Entertainment zusätzlich nächstes Jahr vom 3. bis 4. März im Tokyo Dome auftreten. Damit werden die Girls nach ihrem Auftritt im März dieses Jahres das zweite Jahr in Folge in einem der größten Konzerthallen in Japan auf der Bühne stehen.





Nach dieser Bekanntmachung wird TWICE nun für ihre Tour mit dem Titel „Twicelights“ 27 Konzerte in 17 internationalen Städten geben.