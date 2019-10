Profigolferin Ko Jin-young ist LPGA-Spielerin des Jahres

© YONHAP News

Profigolferin Ko Jin-young hat sich den Titel der „Spielerin des Jahres“ der LPGA-Tour gesichert.





Bei den BMW Championship, die am Sonntag mit den LPGA International Busan zu Ende gegangen sind, belegte Ko den neunten Platz. Damit hat sie insgesamt 241 Ranking-Punkte auf dem Konto und ungeachtet der Ergebnisse der noch ausstehenden drei Turniere die Auszeichnung sicher. Ihre stärkste Konkurrentin um den Titel, Lee Jung-eun, hat 118 Punkte weniger und kann sie nicht mehr einholen.





Von den koreanischen Golferinnen wurde 2013 Park Inbee erstmals mit dem Titel „Rolex Player of the Year“ ausgezeichnet. 2017 erhielten Park Sung-hyun und Ryu So-yeon gemeinsam die begehrte Auszeichnung. Ko Jin-young ist die vierte Koreanerin, der die Ehre zuteil wird. Die derzeitige Weltranglistenerste gewann in der laufenden Saison vier Turniere, davon zwei Major-Turniere. Die 24-Jährige debütierte letztes Jahr auf der LPGA Tour, war Rookie des Jahres und steht nun schon an der Spitze. Ko Jin-young wurde bereits mit dem Rolex Annika Award für die beste Major-Spielerin ausgezeichnet.