Badmintonspielerin An Se-young gewinnt French Open

Badmintonspielerin An Se-young hat die French Open im Einzel der Frauen gewonnen. Die Nachwuchsspielerin besiegte im Finale des Turniers im Stade Pierre de Coubertin in Paris die spanische Olympiasiegerin Carolina Marin mit 2:1 und sorgte damit für eine Überraschung. Im Halbfinale hatte An die Weltranglistenzweite Akane Yamaguchi aus Japan besiegt.





Es ist das vierte internationale Turnier, bei dem die junge Koreanerin es ganz oben aufs Podest schaffte. Die 17-Jährige debütierte erst letztes Jahr in der Hauptklasse. In der laufenden Saison gewann sie bereits die Neuseeland Open, die Kanada Open und die Akita Masters in Japan und rückte in der Weltrangliste auf Platz 16 vor.