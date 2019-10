Doosan Bears sind neuer Meister der KBO-League

© YONHAP News

Die Baseballmannschaft Doosan Bears ist nach drei Jahren wieder Meister der Profi-Baseball-Liga KBO-League geworden. Nach nur vier Spielen der Finalserie „Korean Series“ setzte sich das Team gegen den Finalkonkurrenten Kiwoom Heroes durch.





Die Meisterschaft wurde im vierten Spiel des Finals unter Dach und Fach gebracht. Am Samstag schlugen die Doosan Bears im überdachten Baseball-Stadion Gocheok Skydome in Seoul die Heimmannschaft Kiwoom Heroes mit 11:9. Es war ein hochspannendes Spiel, bei dem die Führung immer wieder wechselte. Nach drei Jahren sind die Doosan Bears sowohl wieder Erster der regulären Saison als auch der Finalserie Korean Series. Die Mannschaft ist damit nun sechsfacher Meister. Den Titel gewann sie davor in den Jahren 1982, 1995, 2001, 2015 und 2016.





Kiwoom Heroes, die bis zur letzten Saison noch Nexen Heroes hießen, trugen gegen Doosan erstmals ein Final-Duell der Seouler Vereine aus. Das Team konnte aber an die Siegesserie in den Playoffs nicht anknüpfen und verspielte die Chance auf die erste Meisterschaft. Rekordmeister sind die KIA Tigers mit ingesamt elf Titeln.





Oh Jae-il von den Doosan Bears wurde zum wertvollsten Spieler des Matches gekürt. Der Schlagmann verzeichnete in allen vier Spielen der Korean Series sechs Hits und einen Home Run und leistete einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg seiner Mannschaft.





In der regulären Saison der KBO- League absolvieren die zehn Mannschaften 144 Spiele. Danach folgen die Playoffs, die mit einer Best-of-Five-Serie zwischen dem Dritten und Vierten beginnen. Der Sieger trägt anschließend ein Duell gegen den Zweitplatzierten der regulären Saison aus. Der Sieger qualifiziert sich für die Korean Series gegen den Ligaersten.