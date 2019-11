Der Alltag in Pjöngjang - eine Ausstellung mitten im Seouler Stadtzentrum

© YONHAP News

Über Nordkorea erfahren wir vor allem durch die Medien. Nur die wenigsten reisen tatsächlich in das Land. Doch meistens geht es um die politische Situation, das Atomprogramm und die Menschenrechte. Aber wie genau sieht der Alltag der Menschen in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang aus? Eine Ausstellung in Seoul will diesen Aspekt näher beleuchten. Ich möchte heute davon in Fabians Korea berichten.