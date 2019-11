Deutsches Duo B2K beim K-POP WORLD Festival 2019

© KBS WORLD

Enthusiasmus: leidenschaftliche Begeisterung, Schwärmerei, so die Definition im Duden. Die K-POP Fans aus dem Ausland, die beim Changwon K-POP WORLD Festival am 11. Oktober auf der Bühne standen, haben dem Publikum auf eindrucksvolle Weise gezeigt, was genau Enthusiasmus bedeutet.





KBS WORLD TV organisiert jährlich im Herbst das Changwon K-POP Festival. Zur neunten Auflage im Changwon Stadion waren rund 15.000 Zuschauer gekommen.





Die Vorrunde wurde dieses Jahr in 110 Regionen von 84 Ländern durchgeführt. Rund 64.000 K-POP Liebhaber nahmen daran teil. Zur Hauptrunde in der südöstlichen Stadt Koreas wurden 13 Einzel- oder Gruppenteilnehmer aus 13 Ländern, darunter USA, Neuseeland, Spanien, Kambodscha und Deutschland, eingeladen. Sie verbrachten etwa zwei Wochen in Korea und konnten sich auf die Hauptrunde in Changwon vorbereiten. In der Sendung erfahren Sie mehr über das Frauenduo B2K aus Deutschland.