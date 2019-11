© Big Hit Entertainment

BTS hat bei den diesjährigen MTV Europe Music Awards drei Preise erhalten.





Die Band wurde in den Kategorien „Best Group“, „Best Live“ und „Biggest Fans“ ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am Sonntag in Seville in Spanien statt. BTS konnte leider nicht an der Preisverleihung teilnehmen.





Im letzten Jahr gewann die Gruppe bereits für „Best Group“ und „Biggest Fans“.