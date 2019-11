HYNN _ Als wenn man den verwelkten Blumen Wasser gibt

Keine Worte und nichts. Du bist immer noch nicht hier. Auch wenn ich dich will, so doch will, ich bin einsam





An der Stelle, wo die Blumen geblüht und verwelkt sind – in der Zeit, als die Herzen ohne Ende zerreißen wollten





Als wenn man den verwelkten Blumen Wasser gibt, keine Grimassen und schließlich sind wir doch auseinander gegangen





Hast du alles vergessen? Ohne jegliche Worte alles vergessen? Mit den Worten, dass du mich lieben würdest, hast du mich gefesselt





Hast du es vergessen? Aber ich habe es noch nicht vergessen. Wie ein Dummkopf warte ich auch heute noch













물을 주다 Wasser geben

꽃을 가꾸다 Blumen pflegen

꽃을 따다 Blumen pflücken